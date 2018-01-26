НБУ повысил учетную ставку до 16%

Национальный банк Украины (НБУ) решил повысить с 26 января учетную ставку до 16% с 14,5%. Как сообщается на веб-сайте центробанка, решение "О размере учетной ставки" № 43-рш утверждено правлением 25 января 2018 года. "Более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возврату в целевой диапазон в 2019 году", - прокомментировал Нацбанк свое решение.



В случае отсутствия существенных признаков снижения инфляционного давления в ближайшей перспективе НБУ может прибегнуть к дальнейшему повышению учетной ставки с целью возврата инфляции к установленным среднесрочным целям.



Вместе с тем, врио главы НБУ Яков Смолий во время монетарного брифинга в четверг заверил, что повышение учетной ставки до 16% не будет стимулировать банки вкладывать средства в краткосрочные инструменты.



"В настоящее время правительство активно выходит на рынок с предложением размещения долгосрочных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и эти инструменты являются более привлекательными для банков, чем депозитные сертификаты НБУ", - сказал он.



Кром того, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что Нацбанк не исключает ослабления монетарной политики в случае ослабления инфляционных факторов.

