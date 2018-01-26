Турция не намерена атаковать правительственные войска в Сирии

Турция не намерена атаковать правительственные войска в Сирии, если они не нападут первыми. С таким утверждением, как сообщило агентство Anadolu, выступил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



"Они когда-то сбили наш самолет, мы им ответили. В данный момент они на нас не нападают, поэтому у нас нет причин рассматривать их в качестве цели. Режим знает, что целью отрядов "Сил народной самообороны" является раздел Сирии. А мы, оппозиция и режим в настоящий момент выступаем сторонниками сохранения территориальной целостности Сирии", - сказал он.



Кроме того, Чавушоглу выразил уверенность, что правительство Сирии "не будет сотрудничать с террористами" из "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".



Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" в Африне против курдских отрядов СНС и связанной с ними партии "Демократический союз". Эти организации Анкара считает террористическими, а военная помощь, оказанная им ранее Вашингтоном, вызвала резкую критику в Турции.



По данным турецкого Генштаба, с начала операции на севере Сирии ликвидированы 287 бойцов противника, поражены более 250 целей СНС. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что в ходе операции среди турецких военнослужащих и бойцов ССА погибли не более восьми человек, из них трое - солдаты ВС Турции.



МИД Сирии 20 января распространило сообщение, в котором арабская республика "решительно осудила турецкую агрессию в городе Африн и призвала международное сообщество немедленно остановить ее".

