Власти Беларуси создадут базу трудоспособных "тунеядцев"

В Беларуси будет создана республиканская база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.



"Для комплексной реализации декрета на местах предусмотрено создание и ведение республиканской базы данных трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте, не занятых в экономике", - сказал А.Лобович на пресс-конференции в пятницу в Минске, комментируя принятый президентом страны декрет №1 о мерах по содействию занятости населения.



По его словам, предполагается двухуровневый механизм ее формирования.



"На первом этапе - на республиканском уровне - будет формироваться основная база на основе республиканских информационных ресурсов. На втором этапе - на местном уровне - будет проводиться корректировка основной базы местными органами с учетом имеющихся у них информационных ресурсов и информации", - уточнил первый замминистра.



"Отработанная база будет использоваться местными органами при индивидуальном подходе для решения проблем трудоустройства граждан", - пояснил он.



Как сообщалось, 25 января президент Александр Лукашенко подписал декрет №1, которым предусмотрена отмена сбора на финансирование государственных расходов с "тунеядцев". Наряду с этим, с 1 января 2019 года такие лица будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости.



Кроме того, предусматривается создание местными постоянно действующих комиссий, основными задачами которых являются содействие гражданам в трудоустройстве.



Ранее в Беларуси декретом "О предупреждении социального иждивенчества" была установлена обязанность граждан страны, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода - ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.



Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения Беларуси. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов страны прошли не санкционированные властями марши "нетунеядцев".

