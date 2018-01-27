Деева трудоустроилась в ООН

Анастасия Деева, уволенная в декабре с должности заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции, нашла новую работу.



Как указано на ее странице в социальной сети Facebook, она трудоустроилась в UN Women Ukraine на должность National HeForShe Coordinator.



"Я так взволнована и горжусь тем, что начала этот проект с удивительной командой UN Women Women Ukraine! Если мы перестанем определять друг друга тем, кем мы не являемся, и начинаем определять себя тем, кем мы являемся, - мы все можем быть свободнее, и это то, чем занимается HeForShe. Это о свободе", - написала бывшая чиновница.



Как пишет Википедия, HeForShe — движение солидарности за равенство полов, созданное организацией "ООН-Женщины". Цель движения — привлечение мужчин и мальчиков для деятельности в качестве защитников и поборников равноправия полов. Движение основано на идее о том, что гендерное равенство — это проблема, социально, экономически и политически затрагивающая всех людей.



ООН Женщины является структурой Организации Объединенных Наций, которая сосредотачивает свои усилия на достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин.

