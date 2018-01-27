Арьев: Блицкриг России в ПАСЕ остановлен

Украинская сторона смогла воспрепятствовать реализации инициативы возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявляет вице-президент ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев. "Нам удалось остановить блиц-криг по возвращению РФ и провести многие важные переговоры, которые добавляют оптимизма на будущее. Наша борьба за правду, верховенство права и права человека продолжается. В сессии ПАСЕ-2018 все только впереди", - написал В.Арьев на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.



По его словам, ПАСЕ поддержала важные поправки украинской делегации в резолюцию "Развитие процедуры мониторинга". "Кроме очередного напоминания об агрессии на Донбассе и аннексии Крыма, Ассамблея опять выставила требование от РФ выполнять резолюции ПАСЕ по этим вопросам. В контексте усилий генсека Совета Европы и других сторонников возвращения РФ без предпосылок, это может быть важным сигналом для тех, кто хочет продать принципы за восстановление российского финансирования".



Как сообщалось, в 2014 году делегация РФ из-за ситуации вокруг Украины была лишена основных прав - права участвовать в голосовании, в руководящих структурах Ассамблеи и ее наблюдательных миссиях. В ответ парламентарии РФ отказались приезжать на сессии Ассамблеи.



В 2017 году ПАСЕ большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятие политических санкций с делегации РФ. Эту норму поддержало подавляющее большинство депутатов ПАСЕ, предложенные Украиной поправки провалились, причем голоса разделились в пропорции 60:30.



В то же время, 12 октября Общий комитет ПАСЕ и Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) не смог принять решение о создании рабочей группы по реформированию СЕ, предусматривающее возвращение делегации РФ.

