Психозы недели. КДВ

Эта неделя прошла под знаком КДВ: Курт, Давос, Влащенко. Все нервно вслушивались в слова американского спецпредставителя, что он там скажет о нашей войне и нашем законе о войне. Сказал, что за год разрулит. И уехал в Эмираты к морю. Гарант был в это время в Давосе. Как написала в FB Ирина Геращенко, очень похоже на наши Карпаты. Добавлю: все, кроме зарплат. Ну, а Влащенко – это внутренний журналистский срач и вопиющая ересь.



Перефразируя Александра Сергеевича Пушкина, который по случайному историческому недоразумению не стал, в отличие от Гоголя, великим украинским писателем, “ужель та самая Наталья”, то есть телеведущая Наталья Влащенко сделала интервью с эмигрантом Андреем Портновым, который раньше был ключевым юристом АП (при антинародном режиме), а ныне осел в Московии и троллит демократическую власть через соцсети.



Я до сих пор не знаю, какая гиалуроновая кислота стукнула в голову Влащенко, что она пригласила на канал, родственный агенту Кремля Михо Саакашвили, целого врага народа?! Это еретизм высшей меры, панове! За такое в средние века сжигали. И не только телеканалы (это мы умеем, на “Интере” натренировались), а собственно ведьм. Хорошо, что у нас “лайт-версия” инквизиции под брендом “Миротворец”. И отряд сознательных подростков с логотипом С-14. К СС никакого отношения не имеют. Им до СС – как раком до Пекина. Так, пошуметь...



Так вот, соцсети бурно обсуждали низкий поступок Влащенко. Некоторые пытались войти в ее интеллектуальное положение и защитить. Кто-то даже пискнул нечто из серии "Стоп цензуре". Но фейсбучное большинство разъяснило, что этот лозунг времен антинародного режима, активно использовавшийся тогдашними журналистами, а ныне депутатами еврооптимистами/пессимистами Залищук, Лещенко и др., более не актуален. Вместе с диктаторским режимом Януковича канули в Лету игры в борьбу за свободу слова.



Сейчас у нас демократия строгого режима. И практически военное положение. По новому закону о деоккупации/реинтеграции Донбасса, который мы четвертый год реинтегрируем. С переменным успехом. Живем лишь надеждой на чудесные свойства Javelin, способных переломить ход АТО (теперь уже не АТО, а российской агрессии) и вернуть на Донбасс пенсии, мир и демократию.



Ну, с демократией и ее нынешними формами мы кое-как разобрались. С Пушкиным тоже. Кстати, не понимаю, почему Эритрея, а также ее соседи Судан и Джибути не претендуют на звание исторической родины поэта? Надо им рассказать о такой возможности и нанести непоправимый удар по национальной гордости агрессора в пикантный для него период – накануне президентских выборов. Удивляюсь, что наш МИД до сих пор не ввязался в эту увлекательную интригу.



И почему в процесс отвоевывания Пушкина у России в пользу Судана не включился директор Института нацпамяти Владимир Вятрович? На этой неделе он назвал “изысканными щупальцами русского мира" творчество Виктора Цоя и Владимира Высоцкого. Оказывается, что (цитата) "Ирония судьбы", "восьмое марта", булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения”.





Это он так прореагировал на 80-летие со дня рождения Высоцкого 25 января. А всяких там “булгаковых” задел просто так, потому что родились, крестились и жили на Подоле, в неподходящий момент установления правильной, но недолгой власти УНР в пределах центра столицы. И все это “некие булгаковы” описали в романе с похабным названием “Белая гвардия”, вместо того чтобы дать ему более подходящее наименование типа “Події у шевченківському краї”.Но тревожит меня не это. Вятрович как своеобразный социальный барометр запостил у себя на странице весьма зловещее предупреждение: мол, Давос собрал большое количество политиков, надеюсь, Круты соберут не меньше.Я даже забеспокоился – на что это он намекает? Все мы знаем, чем закончилась героическая история под Крутами. Вечная память студентам и гимназистам, которых отправили в эту АТО. То есть на войну с большевистским агрессором.Я понимаю, что апатрид Михо Саакашвили вынашивает мечту устроить своим бывшим, как он сказал, “ученикам”, которых он обучал навыкам организации восстания, тотальные Круты. Можно даже с торжественными похоронами (политическими) и воздвижением грандиозного памятника. Все, что угодно, только бы закопать всех в землю. В переносном, разумеется, смысле слова. Ну, и даже чуточку в прямом.А вот чего там удумала себе патриотическая общественность, этого я угадать не могу. Но косвенные признаки чего-то нехорошего чую даже заложенным простудным носом. Знаете, все эти обсуждения, кто в каких плавках на Мальдивах купался, в какой джакузи с лечебной водой в Давосе лежал – это все симптоматично.Если обратиться к миру живой природы, то грызуны, всякие там хомяки и тушканчики, если их поместить в тесную клетку, начинают грызть друг друга. У меня приятель торговал на Птичьем рынке хомяками, я в курсе. Могут уши соседу обглодать. Хвосты. Причем это у них не с голодухи, а ввиду врожденно низкого интеллекта. Просто так. Укусил – пошел дальше. Ментальное.Странно, что элита процветающей со всех сторон страны ведет себя как примитивный хомяк. Радоваться надо нашим успехам, а не грызть друг друга. Эх вы! Так и звездный час свой пропустить можно!Сказал же гарант в Давосе, что Украина беспрецедентно популярна среди инвесторов: в этом году более 80 ведущих мировых компаний обратились к нему с предложением о встрече. Это, если вычесть праздники и выходные, получается 6,66 компаний в день (80 разделить на 12 рабочих дней). Цифра, прямо скажем, не самая благовидная. Но мы не суеверны. Пусть деньги несут. Хоть какие-то.Скажу вам честно, #яплакалъ после слов президента: «Инвесторы доверяют Украине. И я горжусь, что 2017-й стал годом роста инвестиций в нашу страну. Мы будем и в дальнейшем продолжать сотрудничество с международными партнерами, в частности МВФ. Мир видит, что Украина – важный партнер для инвесторов».Сначала от гордости, потом от стыда. Потому что прочитал в отчете все того же Всемирного экономического форума, что на самом деле по уровню иностранных прямых инвестиций Украина «пасет задних». Да и как пасет!Реальный объем прямых иностранных инвестиций не дотянул до $900 млн. в год, из которых львиная доля денег поступила с Кипра. Нашего стратегического инвестора на все времена. И только благодаря вливанию денег со стороны ЕБРР (свыше $750 млн.) и других наших кормильцев Госстату удалось нарисовать впечатляющую цифру в $2 млрд. инвестиций. При антинародном режиме в 2012-2013 гг. было по $4 млрд. в год! И то мы жаловались, что мало.Причем чем выше наша инвестиционная привлекательность в теории, тем больше инфраструктурных проблем возникает на практике. То мост провалился посреди столицы. То в Киеве на Оболони (на улице Полярной) разломился пополам троллейбус. У него “гармошка” свое отыграла. В тот же день в Полтавской области прямо на ходу загорелся грузовой электровоз. На 123-м километре перегона с символичным названием "Свинковка – Божково". Про вертолет в Кременчуге молчу, трагедии с воздушными судами в любой стране случаются. А неприятности из разряда “все разваливается, все рушится” – это только в “высокоразвитых” странах. Где при власти “грызуны” и очень “много” инвестиций.Конечно, в таких условиях, пока все 80 компаний еще не упаковали окончательно свои инвестиционные предложения, приходится развлекаться подручным материалом. Вот, например, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил, что проведет внеплановую проверку телеканала “Интер” из-за трансляции кинолент “Д'Артаньян и три мушкетера” и «Чародеи» с участием артистов из "черного списка".Основанием для проверки телеканала стало обращение Службы безопасности Украины и гражданина Ковбыка относительно трансляции в период с 12 по 15 января фильмов с участием артистов (Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова, Валентина Гафта и проч.), которые внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.То есть троллейбус, который разламывается пополам, угрозы не создает, а Д'Артаньян создает. Вместе со всякими там “цоями”, “булгаковыми” и Владимиром Высоцким. Короче говоря, адептами “русского мира” и агентами Кремля.Одна надежда в этих условиях осталась – на Курта Волкера. Надежда слабая, потому что президент США Дональд Трамп, после того как его кортеж сбил полицейского в Давосе, заявил, что настроен на диалог с Россией. Видимо, ушибся немного во время ДТП. Хотел сказать, что настроен на инвестиции в Украину, и уже записался 81-й компанией на прием по этому вопросу. Но все перепутал и на вопрос, планирует ли он выстраивать диалог с РФ, ответил: "Мы надеемся на это". Чисто механически.А Волкер в этом плане молодец. Он ничего не путает. Бодрый такой, подтянутый. На диете, видимо, сидит. Как и Сурков. Вот встретятся они вдвоем на пляже, посмотрят друг на друга. И скажет ему Волкер: “Владислав, отдай украинцам Донбасс”. А Сурков ему в ответ: “Пусть берут!”. И позвонит Волкер в Киев сообщить эту ошеломляющую весть и услышит в трубке: “Здоровеньки були! С вами говорит автоответчик со специальной защитой от пранкеров. Оставьте сообщение после трех пи-пи-пи...”.