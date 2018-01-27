В Кремле не ждут результатов от встречи Сурков-Волкер

В Кремле призывают не ожидать результатов от встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и его американского визави Курта Волкера, это просто "сверка часов" по рабочим вопросам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



"Ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это "сверка часов", рабочий процесс", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, что ждут в Кремле от этого мероприятия.



Как ожидается, встреча В.Суркова и К.Волкера пройдет в Дубае в пятницу.



Отвечая на вопрос о повестке дня готовящейся встречи, Д.Песков заявил: "Вы знаете, что там повестка дня достаточно свободная. Это "сверка часов", обмен мнениями по текущим зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины".

