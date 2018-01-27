Украина не включала Эстонию в список офшоров – Гройсман

Украина не включала Эстонию в перечень офшорных территорий, она лишь была включена в перечень стран, в которых ставка нераспределенной прибыли составляет 0%. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время телефонного разговора с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, сообщается на официальном сайте Кабмина.



По его словам, это может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налога на прибыль в Украине.



"Эстонская сторона была также проинформирована, что НБУ не принимал никаких решений о включении Эстонии в список оффшорных территорий", - сказал Гройсман.



Премьер отметил, что действие указанного перечня распространяется исключительно на резидентов Украины, которые подают отчет о контролируемых операциях в налоговые органы Украины, а ГФС в соответствии с поданными отчетами определяет рискованные операции, подлежащие дополнительному контролю, по системе выявления рисков, как это действует в всем мире.



Также сообщается, что во избежание возможного недоразумения в проведении расчетов хозяйствующих субъектов, 24 января НБУ направил в украинские банковские учреждения директивное письмо с разъяснением об отсутствии законодательных оснований применять углубленный анализ эстонских компаний.

