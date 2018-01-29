Под Сумами на охоте застрелен замглавы райгосадминистрации

В Сумской области, сегодня, 28 января, произошла трагедия на охоте. Здесь погиб местный чиновник, заместитель председателя Лебединской районной государственной администрации Иван Легкий.



Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвира Биганова, сигнал о том, что во время охоты в лесном массиве возле села Московский Бобрик Лебединского района погиб человек, поступил на линию 102 от бригады "скорой помощи" сегодня в 10.38, передает УНИАН.



"Личность погибшего установили быстро: им оказался заместитель председателя местной райгосадминистрации. Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай. Но на месте работает следственно-оперативная группа, допрашивают всех участников охоты", - отметила Биганова. Об окончательной квалификации происшествия в полиции обещают сообщить позже.

