Щупальца, которые меня душат

Слушал выступление главкома. До слез. Переименовывали какой-то военный институт. Или училище. Что-то связанное со связью. Военные мобильники, наверное. Издал указ назвать все это именем героев Крут. Понятное дело, не я издал. Он. Как по мне, Вятрович круче предложил. Его институт борьбы со щупальцами «русского мира» охарактеризовал великую битву под Крутами с армадами большевистских танков как «сражение первых киборгов». Сто лет назад в Украине уже были «киборги». Это, согласитесь, уровень.



Но я не об этом. Тяжелые времена, братья, настали. Сужается большевистско-империалистическое кольцо вокруг источника европейских ценностей. Мы опять вынуждены вести войну за независимость сразу на два фронта. С востока нас щемят террористические буряты. А на западе Кремль натравливает Польшу, Венгрию и Чехию. Хочет, значит, удушить свободную европейскую державу, давшую миру Павло Тычину. Только-только у нас начал возрождаться национальный кинематограф. Об этом с энтузиазмом сообщил главком. Бешеным успехом пользуется блокбастер «Киборги», который лишь немногим уступает по кассовым сборам киноленте «Свингеры». Его даже хотели включить в номинацию на Пальмовую ветвь Каннского фестиваля. Или даже номинировать на «Золотой глобус». Или «Оскар». Не знаю, что там у них дают. Однако вмешались кремлевские хакеры и все перетасовали. Подлецы и мерзавцы.



Так вот, кинематограф возрождается, Вятрович отсекает щупальца, и Путин, естественно, испугался. В результате польский парламент принял варварский закон о запрете «бандеровской идеологии». Произошло этот аккурат в канун столетия великой битвы первых киборгов под Крутами. Совпадение? Не думаю. Вы только вдумайтесь: еще недавно братская Польша была адвокатом Украины в Европе, постоянно крепли связи между нашими нациями. Миллионы украинцев день и ночь, ночь и день поднимали поголовье кур в Жечи Посполитой, все было на мази. Но когда наша нация стала крепнуть на глазах и возрождаться, посредством того же кинематографа и факельных шествий, активизировались антиукраинские силы. Начались провокации, избиения мирных украинцев бесчинствующими польскими молодчиками, нанятыми ФСБ. Как апофеоз – принятие «антибандеровского закона».



Бандера как бы сплотил нацию, стал символом борьбы против щупалец «савецкого мира». Вот отними у нас его и Шухевича – кто останется? Только Шевченко и «киборги». Все, млять. Больше никого нет. Поэтому всем древним шумерам так дорог этот выдающийся деятель Вавилона

Прав Вятрович насчет щупальцев: опутали со всех сторон. Сам видел надпись «Цой жив». По «Интеру» вообще на выходные шабаш кремлевский был: постоянно крутили фильмы с участием Высоцкого. Мы им в ответ Бандеру. А поляки его запрещают. Опасно в Польшу ездить. Могут посадить

Как? С портретом Бандеры у нас тут все ходят в центре. Даже Михо поставил фотку «отца нации» в центре палаточного городка. Бандера как бы сплотил нацию, стал символом борьбы против щупалец «савецкого мира». Вот отними у нас его и Шухевича – кто останется? Только Шевченко и «киборги». Все, млять. Больше никого нет. Поэтому всем древним шумерам так дорог этот выдающийся деятель Вавилона. Да все «сугсы» и «смертьврагам» пошли именно от него. Не знаю, можно ли так писать, но по сути Бандера – это Ленин сегодня. Ильича мы декоммунизировали. Вместе с памятниками. Постаменты свободны. И, совершенно логично, поставили вместо него Бандеру. Символ возрождения. Новая икона.А что делают поляки? На глазах становятся небратьями. Три года за «бандеровскую идеологию» предлагают давать. Три! Вот как тому же Вятровичу ехать в Польшу на научную конференцию в каком-нибудь известном центре изучения венерических заболеваний? Его же не пустят. Либо пустят и посадят. Да, Климкин (ролевая функция – министр иностранных дел, анонсирующий несостоявшиеся встречи президента с Трампом) выступил с нотой. Трали-вали, надеюсь на мудрость Сейма, который отклонит законопроект, вбивающий клин, и дальше по тексту. Этого мало! Вы же, б…ть, в министерстве внешних сношений работаете. Должны тем самым местом чувствовать, что великую нацию начали сношать со всех сторон. Земана чехи избрали президентом! Того самого Земана, который поддержал нечеловеческую аннексию Крыма. Мы же с вами помним весь ужас оккупации полуострова «зелеными человечками», кормившими местных котов дорогой колбасой. А знаете что он сказал прямо на сессии ПАСЕ практически в присутствии нашего «киборга»-главкома? Говорит, пусть россияне заплатят за Крым, заверните им. Конечно, побратимы бросились показывать под российским посольством в Праге голых баб. Уговорили одну, самую упитанную, раздеться в знак протеста против экспансии Путина. Не помогло. Земан выиграл выборы, и теперь еще один наймит Кремля готовится вонзить отравленное жало в тело нации. Поляки вонзили? Да. Венгры засунули? Да еще как! Очень глубоко, заблокировав многовековой вектор европейской интеграции Украины в структуры Европейского Союза. Еще у мадьяр хватает наглости говорить о «венгерской автономии» в Закарпатье. Или Прикарпатье. Где они там живут? Говорят, прямо на границе и сигаретами торгуют. Что делает МИД? Ровным счетом ничего. Вместо того, чтобы организовать нормальную войсковую операцию в приграничных районах, депортировать венгров и поляков, он (МИД) ноты пишет. Какие, б...ть, ноты? Вы что, не видите, что все больше и больше стран ЕС исполняют антиукраинскую партитуру?! Вот глава нашей делегации в ПАСЕ Арьев понимает. Ну, вы его знаете. Щекастенький такой. Снимает заказные фильмы против героя Семена Семенченко.Он еще с микрофоном пошел в туалет ПАСЕ отлить. И вся аудитория с воодушевлением поняла: у него получилось. «Струмочки жовчи» были бодрые. Акустика в зале для уединения Парламентской Ассамблеи просто прекрасная.И этот Арьев бьет в набат. Говорит, сотрудники аппарата ПАСЕ науськивают всех против членов украинской делегации. Представителей древней нации не пускают в столовую, отказываются оплачивать Интернет, продлевать абонемент в «порно-хаб». Некоторые вообще плюют им вслед. Типа «из-за этих шумеров нам зарплаты не индексируют». Россию же выгнали из ПАСЕ? Выгнали. Так русские отказались взносы платить. Уже свыше пятидесяти «лямов» евро зависло. Все руководство Ассамблеи за россиянами бегает: «Вы на нас не обижайтесь, мы тут с шумерами разберемся, возвращайтесь, пожалуйста, с деньгами». Не, ну ведь пошлая картина? За деньги Кремля предают друзей ЕС.Если Сенат одобрит «антибандеровский закон», то придется разворачивать на наших западных границах танковую группировку. Надеюсь, танки у нас еще остались? Положение серьезное. С одной стороны – венгры жаждут реванша. С другой – поляки, которые возвели антиукраинскую политику в ранг государственной. Еще есть чехи, всегда готовые подсобить. Чехи могут напасть на Словакию, которая является основным поставщиком европейского газа в Украину. Очень опасно все это. С углем у нас все нормально. Уже две баржи с американским угольком прибыли в Одессу. Там и стоят на черный день. А вот с газом могут возникнуть перебои.Прав Вятрович насчет щупальцев: опутали со всех сторон. Сам видел надпись «Цой жив». По «Интеру» вообще на выходные шабаш кремлевский был: постоянно крутили фильмы с участием Высоцкого. Мы им в ответ Бандеру. А поляки его запрещают. Опасно в Польшу ездить. Могут посадить. Поэтому только «стена» на границе с Жечью Посполитой и полноценная военная операция. Иначе нельзя. Мы же «киборги». Отступать вообще некуда. Когда все закончится – поеду на Венский бал. Там, говорят, шампанское на шару наливают.