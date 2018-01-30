В Киеве могут увеличить максимально допустимую скорость движения

Столичные власти предлагают увеличить на ряде улиц максимально разрешенную скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. Соответствующий перечень опубликовал у себя в Facebook заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.



По его словам, в списке находятся 22 улицы:



1. просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская);



2. Большая Кольцевая дорога (от ул. Городская до пересечения с ул. Газопроводная и от ул. Газопроводная до Минского проспекта);



3. ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);



4. Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Николая Трублаини);



5. просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Маршала Малиновского)



6. Автодорога Р-69 (от ул. Озерная до границы г. Киева);



7. просп. С. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);



8. просп. Генерала Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);



9. ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);



10. Надднепрянское шоссе;



11. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);



12. Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);



13. ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста);



14. просп. Николая Бажана (до Харьковской площади);



15. ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская);



16. просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславская и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи);



17. ул. Перова (от просп. Освободителей до ул. Алишера Навои);



18. просп. Соборности (при условии установления распределительного транспортного ограждения);



19. просп. Леся Курбаса;



20. просп. Космонавта Комарова;



21. ул. Борщаговская;



22. Южный мостовой переход.



"Многие водители не согласны с новыми ограничениями скорости. А с 1 января в Киеве это 50 км/ч. Скажу не как секретарь Киевсовета, а как непосредственный участник дорожного движения: такой скоростной порог на всех без исключения дорогах мегаполиса - абсурд. В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, наземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться по ним быстро и безопасно", - прокомментировал Прокопив.



Именно поэтому, по его словам, городские власти уже разрабатывает проект решения Об утверждении перечня участков улично-дорожной сети, на которых разрешена скорость движения транспортных средств 80 км/ч в обоих направлениях.



"В списке нет ул. Елены Телиги, хотя скорость потока там всегда была достаточно высокой. Дело в том, что магистраль имеет сильный спуск и крутой подъем. Дорога сама по себе опасная. Поэтому повышать скоростной режим на ней нельзя", - отметил секретарь Киевсовета.



Он добавил, что перечень дорог еще согласовывается.



"Если Киевсовет поддержит документ в ближайшее время, повышение скорости до 80 км/ч (+10) состоится уже с 1 апреля. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение в 50 км/ч", - сказал Прокопив.

