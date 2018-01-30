Нафтогаз получил лицензию на поставку электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензию на поставку электроэнергии ООО Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины.



Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник, 30 января, сообщает РБК-Украина.



Отмечается, что указанная компания является "дочкой" НАК Нафтогаз Украины на 100%.



Кроме того, на заседании НКРЭКУ утвердили реестр нормативов перечисления средств, которые поступают в качестве платы за тепловую энергию, предоставленные коммунальные услуги по централизованному отоплению, снабжению горячей воды, а также в качестве платы теплоснабжающих организаций за произведенную теплогенерирующими организациями энергию на февраль 2018 года.

