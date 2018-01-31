В ДНР начали экспортировать муку в Россию
Самопровозглашенная Донецкая народная республика начала экспортировать муку в Россию. Об этом сообщил сегодня, 30 января, министр агропромышленности ДНР Владимир Антонов.
"Мы впервые за историю существования республики экспортировали пока небольшое количество муки, но начали поставки муки на территорию Российской Федерации", — сказал Антонов.
При этом, сколько было экспортировано муки, он не уточнил.
Напомним, в самопровозглашенной Донецкой народной республике стартовала процедура регистрации десяти первых медпрепаратов местного производства.
Источник: Корреспондент
08:14