В ДНР начали экспортировать муку в Россию

Самопровозглашенная Донецкая народная республика начала экспортировать муку в Россию. Об этом сообщил сегодня, 30 января, министр агропромышленности ДНР Владимир Антонов.



"Мы впервые за историю существования республики экспортировали пока небольшое количество муки, но начали поставки муки на территорию Российской Федерации", — сказал Антонов.



При этом, сколько было экспортировано муки, он не уточнил.



Напомним, в самопровозглашенной Донецкой народной республике стартовала процедура регистрации десяти первых медпрепаратов местного производства.

