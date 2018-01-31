Три мобильных оператора купили частоты для 4G

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell на тендере на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии IMT (4G) в полосах радиочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц заплатили в сумме 2 456,553 млрд грн за семь лотов.

Лицами, получившими право на торги с голоса от лица операторов, соответственно стали: президент "Киевстара" Петр Чернышов, СЕО lifecell Исмет Языджи и директор по корпоративному управлению “Vodafone-Украина” Олег Проживальский.



Победителем по первому лоту после одного шага повышения цены был определен lifecell с ценовым предложением в 601 600 050 грн.



Победителем по второму лоту после одного шага повышения цены также был определен lifecell с ценовым предложением в 307 650 501 грн.



Победителем по третьему лоту без повышения цены был определен "Киевстар" с ценовым предложением в 293 000 477 грн.



Победителем по четвертому лоту без повышения цены также был определен "Киевстар" с ценовым предложением в 293 000 477 грн.



Победителем по пятому лоту после второго повышения цены был определен "Киевстар" с ценовым предложением в 330 301 000 грн.



Победителем по шестому лоту после четвертого повышения цены был определен "Vodafone-Украина" с ценовым предложением в 345 000 000 грн.



Победителем по седьмому лоту без повышения цены был определен "Vodafone-Украина" с ценовым предложением в 286 000 200 грн.