Эксперт Атлантического совета заявил о подмене «кремлевского списка»

Так называемый «кремлевский список» Минфина США, в котором перечислены 210 приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, был изменен «в последний момент» перед передачей в американский Конгресс. Об этом заявил шведский экономист и эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд, участвовавший в составлении рекомендаций для документа.



В последний момент некий высокопоставленный чиновник — никто не знает, кто он — отбросил всю работу экспертов и вместо этого вписал в доклад имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 миллиардеров из списка Forbes. Своими действиями этот высокопоставленный чиновник высмеял правительственных экспертов, готовивших список.



29 января Министерство финансов США обнародовало список из 114 российских чиновников и 96 «олигархов», «приближенных к президенту РФ и влияющих на российскую экономику». Предполагается, что против этих людей могут быть введены персональные санкции.



Публикация «кремлевского списка» вызвала множество нареканий. В частности, американских чиновников упрекнули в том, что «список олигархов» буквально повторяет рейтинг Forbes бизнесменов России, чье состояние превышает миллиард долларов. В Минфине США уже признали этот факт.

