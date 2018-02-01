«Украинский список»

Публикация так называемого «кремлевского списка» должна была поставить Россию на колени, спровоцировать переворот и привести Ксению Собчак по прозвищу «Лошадь» (реже – «Кобыла») на смену Путину. Дальше все понятно: развал в считанные часы России, раздел территории между США и европейскими сверхдержавами. Поскольку в Европе есть только одна сверхдержава, правда, аграрная – Украина, то львиная доля Краснодарского края, а также Камчатка и Урал должны перейти Киеву.



В этом абсолютно уверено большинство генетически правильных патриотов. На протяжении суток насчет «кремлевского списка» высказались все «очильныки» (ну типа завхозы) суверенной державы. Министр иностранных дел Климкин выразил полную уверенность в том, что Россия после «кремлевского списка» будет вынуждена вернуть Крым, Донецк, Луганск Украине и столетиями платить «репарацию» за нанесенный ущерб. Министр юстиции Петренко безапелляционно сказал, что все, РФ больше нет и надо только узаконить ее раздел в соответствии с международным правом. Гарант нации многозначительно намекнул, что ожидает публикацию подобного списка со стороны Европейского Союза. Ждать, по его мнению, осталось недолго. Считанные часы.



Об аналитиках «112» телеканала скромно умолчу. Они поссорились между собой, деля земельные участки в Подмосковье. Основная масса населения древней нации восприняла публикацию списка очень спокойно. Их больше волновала связь администрации Дональда Трампа с отключением от газоснабжения в разгар зимы. Все-таки конец января, завтра февраль. По-украински «лютый». Название говорит само за себя. Возможны лютые морозы. А отключать за неуплату уже начали целыми городами. «Пионером» стал город энергетиков Славутич, построенный всем Советским Союзом после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Отрубили полностью. Никто не протестовал, опасаясь обвинений в «пророссийской провокации». Какой список? Не читал.



Санкции крепнут, они становятся все более изощренными, и поэтому уровень благосостояния Украины повысится. Не надо пытаться понять, какая тут связь. Просто примите как данность.

Но «элита нации» была взволнована, счастлива и пребывала в приподнятом настроении. Санкции крепнут, они становятся все более изощренными, и поэтому уровень благосостояния Украины повысится. Не надо пытаться понять, какая тут связь. Просто примите как данность. И тут появилась шокирующая новость про кремлевских хакеров, которые в последний момент подменили список, сведя его эффективность к нулю. Более того, теперь этим списком можно спокойно подтирать себе одно место. Если, конечно же, у кого-то возникнет подобное желание. У патриотов, безусловно, оно возникнет, но речь не об этом. Цитирую Андерса Ослунда, который почему-то является «шведским экономистом»: «Замена списка на перечень, составленный на основе рейтинга самых богатых людей мира Forbes, делает его смешным». Эффективность подобных «санкций» равна нулю, поскольку богатые люди РФ наоборот сплотятся вокруг Путина. Это думаю не я, а швед. И у нас тут паника в экспертной среде. Многие аналитики дают ценные советы, основываясь на собственном, довольно скромном, половом опыте. «Надо было одних включить в список, а других нет, чтобы расколоть окружение Владимира Путина, стравить его между собой и организовать, таким образом, переворот». Такой вывод неполживых экспертов «112» телеканала, в обычное время мирно бомжующих и собирающих пустые бутылки на редакционной мусорке.Да, неприятный сюрприз преподнесли кремлевские хакеры. Свели практически на нет весь пафос речи Климкина. Мало кто его слушал, тем не менее… Что делать в сложившейся ситуации? По-моему, наши действия вполне очевидны. Прежде всего, дать по рукам зарвавшемуся премьеру Гройсману, который возомнил себя хрен знает кем. Мало того, что он ничего не сказал по поводу «кремлевского списка» и поэтому, с...ка, чувствует себя весьма комфортно. Этот винницкий менеджер занялся формированием собственного политического имиджа. Залез в сферу компетенции верховного главнокомандующего. Говорит, что в 2018 году будет летать медицинская авиация. Разве он должен сообщить данную позитивную новость? Только главком, контролирующий воздушное пространство страны. Ну это еще можно стерпеть, поскольку самолеты наши и могут не взлететь. А вот кто позволил премьеру лезть не в свое дело, а именно во взаимоотношения силовых структур? Он что, Конституцию не читал? Гнида. Там же записано, что это сфера полномочий самого главного начальника. И пока главный начальник работает по «кремлевскому списку», премьер выступает за «ликвидацию полномочий силовых структур в отношении расследования экономических преступлений». Вы вдумайтесь! Весь мир читает список «Форбс» в интерпретации администрации президента США и кремлевских хакеров, а Гройсман хочет карманную Службу финансовых расследований создать! Да у него целый город без газа сидит, а он пытается жрать не из своего корыта.Это, значит, первое. Второе: немедленно опубликовать наш, украинский список. И включить в него только одну фамилию – Владимир Владимирович Путин. Это позволит сгладить неприятное впечатление от реакции «шведского экономиста». Более того, после публикации подобного списка жители Славутича еще более сплотятся в деле создания новой антипутинской коалиции. Для нас же самым главным является не газ как таковой, а отпор террористической агрессии России. Вот так.