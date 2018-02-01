Судья по делу полицейского Олийныка заявил самоотвод

Председательствующая судья Елена Первушина в составе суда присяжных, который рассматривает обвинительный акт в отношении сотрудника Управления патрульной полиции в г.Киеве Сергея Олийныка, взяла самоотвод.



Как сообщает в среду прокуратура г.Киева, о таком решении Е.Первушина сообщила в ходе судебного заседания 30 января 2018 года.



Перед этим суд присяжных получил заявление адвоката Алексея Шевчука о том, что он вступает в дело и будет защищать интересы С.Олийныка.



По информации прокуратуры, договор между адвокатом и подзащитным заключен 24 ноября 2017 года.



Вместе с тем, указанный адвокат одновременно представляет интересы самого судьи Е.Первушиной по другому делу, в связи с чем в данном судебном процессе у судьи возник конфликт интересов.



"Для того чтобы исключить сомнения в беспристрастности и личной заинтересованности судьи в ходе рассмотрения дела председательствующая судья Елена Первушина заявила о самоотводе. Суд присяжных ее заявление удовлетворил", - сказано в сообщении.



Новый председательствующий судья, который войдет в состав суда присяжных, будет определен системой автоматического распределения дел.



В настоящее время дата следующего заседания не назначена. Судебные заседания, которые были ранее назначены в феврале, не состоятся.



Как сообщалось, в ночь на 7 февраля 2016 года полицейские Киева применили табельное оружие для остановки автомобиля BMW, водитель которого устроил погоню по улицам столицы. При этом был смертельно ранен пассажир автомобиля. Полицейские, участвовавшие в преследовании и задержании, на время проверки отстранены от несения службы.



Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу инспектора управления патрульной полиции Киева С.Олийныка, который стрелял по автомобилю BMW во время преследования.



Что касается водителя авто Ростислава Храпачевского, то в отношении него изначально было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). 1 марта 2016 года Голосеевский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, однако 10 марта Апелляционный суд изменил Р.Храпачевскому меру пресечения на круглосуточный домашний арест с возможностью применения электронного средства контроля.



В ноябре следователи прокуратуры Киева завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении С.Олийныка, он извещен о подозрении в совершении преднамеренного убийства и превышении служебных полномочий.



В декабре прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении С.Олийныка.



25 мая 2017 года Голосеевский районный суд Киева на подготовительном заседании удовлетворил ходатайство С.Олийныка о рассмотрении уголовного производства по обвинению его в убийстве пассажира во время преследования BMW судом присяжных.



Кроме того, суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о продлении обвиняемому меры пресечения в виде личного обязательства и отстранении его от должности.

