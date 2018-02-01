Кличко: приход Starbucks на Украину – вопрос времени

Американская сеть кофеен Starbucks придет на украинский рынок, убежден мэр Киева Виталий Кличко.



"Starbucks однозначно придет на Украину, в Киев, у меня нет сомнений. Это только вопрос времени, когда придет. А мы должны сделать все, чтобы они пришли как можно быстрее, и я это делаю", - сказал он в эфире телеканала "News One" в среду.



Кличко отметил, что во время его выступления в Украинском Доме в Давосе речь шла о "заинтересованности и намерениях, о франчайзинге, который может быть", и сейчас рассматриваются такие возможности.



Мэр Киева подчеркнул, что намерен способствовать открытию в столице представительства многих мировых компаний, например таких, как IKEA. "Мы слышали, что у нее (IKEA – ИФ) есть намерения в 2018 году открыть представительство в Киеве", - указал он.



24 января в Давосе Кличко сообщил, что Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины. Он заверил, что сделает все возможное для появления американской сети кофеен на Украине.



Позднее в ответ на запросы ряда украинских СМИ в Starbucks Corporation сообщили, что пока у компании нет планов открывать свой бизнес на Украине.



Starbucks Corporation — американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. На декабрь 2016 года сеть Starbucks объединяла свыше 24 тыс. торговых точек по всему миру.

