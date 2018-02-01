Святая простота Гонтаревой: наши банки – лучшие в мире?

Без пяти минут уволенная с поста главы НБУ Валерия Гонтарева неделю назад вынырнула из небытия и уверенно заявила: украинская банковская система является одной из лучших в мире. Хотел схватить все сбережения и отнести в самый надежный в мире банк. Какой-нибудь. Не важно какой. Они все – лучшие. Но поскольку сбережений не нашлось, задумался. Что делает наши банки такими офигенными? То ли доля проблемных кредитов, которых уже намного больше половины? То ли национализация «Привата», стоившая бюджету 150 млрд. грн.?



Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которую парламент должен отпустить с миром вот-вот, всплыла как подводная лодка на прошлой неделе. И, разгуливая в голубом пуховике (не путать с белыми уггами) вокруг Нацбанка, совершенно случайно попалась на глаза корреспонденту издания "Украинские Новости". И так же случайно дала пространное интервью о своих успехах, достижениях и планах на будущее. Не забыв упомянуть, что “украинская банковская система на данный момент является одной из лучших в мире и ею можно гордиться”.



По словам мадам Гонтаревой, первый стресс-тест банковской системы, который проводился в 2014 году, не в полной мере раскрыл все имеющиеся проблемы. Однако новая методология и реформы, проведенные в 2015-2016 годах, дали возможность осуществить реальную очистку банковской системы, а также увеличить совокупный банковский капитал на 291 млрд. (интересно, откуда такая цифра? – автор). В результате украинская банковская система может по праву называться одной из лучших в мире, и ею может гордиться Украина. Конец цитаты.



Ну, что ж. Давайте посмотрим, чем мы можем гордиться.



Во-первых, очисткой, зачисткой и просто чисткой банковского рынка. Называть можно по-разному, смысл при этом не меняется. За два года Нацбанк во главе с Валерией Гонтаревой ликвидировал почти 90 финансовых учреждений, больших и малых, передав заботу о вкладчиках-физлицах Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).



За это “благородное действие” украинцы заплатили в целом 215 млрд. грн. В такую сумму обошлись расходы госбюджета на докапитализацию и выплаты вкладчикам обанкротившихся банков. Из них 155 млрд. грн. было потрачено на национализацию “Приватбанка” – ключевое “достижение” Гонтаревой, о котором, подозреваю, все мы еще пожалеем и не раз.



Депозитные ставки ниже инфляции – вынужденная мера со стороны банков. Им просто нечем расплачиваться с вкладчиками. У них нет устойчивых высоких заработков. Без кредитования “одна из лучших банковских систем мира” превращается в службу денежных переводов и обслуживания карточных (электронных) платежей

На 1 октября 2017 года в Украине насчитывалось порядка 30 банков, чей капитал не превышал 210 млн. грн. или $7,4 млн. Это чуть больше половины от общего числа всех зарегистрированных финучреждений. Много ли вы найдете в Европе и Штатах сетевых банков с таким “детским” размером капитала? Может, несколько местечковых. Это, наверное, последний яркий штрих к портрету “одной из самых лучших банковских систем мира”

Сколько потерял бизнес, сам Нацбанк, бюджет и граждане в обанкротившихся банках, в целом точно не известно. Цифры противоречивы. Чаще всего мелькает цифра 270 млрд. грн. Только за первый год чистки, с 2014-го по 2015-й, когда НБУ закрыл 60 банков, на счетах юрлиц “умерло” свыше 65 млрд. грн. Это деньги, которые никогда не будут возвращены реальному сектору.Второй повод для “гордости” это, как я понимаю, доля проблемных кредитов, превышающая только по официальным данным 56% от общей массы выданных займов. А по неофициальным – все 70%. Расхождение между официальной и неофициальной оценкой вызвано необходимостью формирования резервов под “просрочку” перед санкциями НБУ. Как пишут аналитики, “груз токсичных активов давит на показатели капитализации и прибыльности банков, увеличивая стоимость кредитования”.Впрочем, стоимость кредитования у нас и так зашкаливает. Поэтому бизнес легально почти не кредитуется. За редким исключением. Или кредитуется в связанных с ним финансовых учреждениях. Это когда у промышленной корпорации есть свой банк. Или у банка – собственная ФПГ. Все зависит от того, с какой стороны смотреть.Сумасшедшая по масштабам проблемная задолженность не может не беспокоить Нацбанк, так как в любой момент может стать той бомбой замедленного действия, которая подорвет еще не “зачищенные” им банки. И потому НБУ начал подготовку законопроекта “О деятельности по управлению задолженностью“, который призван породить массовую продажу и передачу в управление сотен миллиардов гривен проблемных долгов.Законопроект позволяет создавать специализированные компании по управлению “токсичной задолженностью”. И предоставляет им право покупать у банков необслуживаемые кредиты, не спрашивая разрешения у должников. Почему-то мне кажется, что этим специфическим ремеслом займется финансовая империя Гонтаревой. Нюхом чую.Третий повод для “гордости”, который в какой-то мере проистекает из предыдущего пункта, это то, что ставки по гривневым депозитам снижаются, по валютным вообще на историческом минимуме, а цена кредитов не падает. И даже растет.В чем секрет парадокса? Депозитные ставки ниже инфляции – вынужденная мера со стороны банков. Им просто нечем расплачиваться с вкладчиками. У них нет устойчивых высоких заработков. Без кредитования “одна из лучших банковских систем мира” превращается в службу денежных переводов и обслуживания карточных (электронных) платежей.Четвертая по счету “гордость” – это доминирование на рынке государственных банков, доля которых на конец 2017-го превышает 55% по активам и 57% по обязательствам, а еще недавно была не более 10%. Все понимают, что в целом на этот показатель повлияла национализация “Приватбанка” в декабре 2016 года.Гражданам внушают, что это для них благо: в госбанках 100% подлежит гарантированию депозитов, в то время как в частных банках только 200 тыс. грн. через ФГВФЛ. Но казенное учреждение есть казенное. Все специалисты говорят, что у госбанков нет системы мотивации, их кредитные и инвестиционные решения нерациональны. Ни в одной процветающей стране мира развитие экономики не обеспечивалось сугубо госбанками. Не говоря уже про многомиллиардные затраты на капитализацию госбанков за деньги бюджета (читай – налогоплательщиков).Пятая “гордость” – это отсутствие инвестиций в финансовый сектор. Того бума, который был в середине 2000-х, когда украинские банки за “шалені гроші” поглощались транснациональными корпорациями, больше не будет никогда. Максимум, на что мы смогли рассчитывать, это на докапитализацию дочерних структур со стороны материнских банков в рамках нормативов НБУ. Это и дало формальный приток внешних инвестиций в 2015-2017 гг.Кстати, о докапитализации. Пишут, что Нацбанк официально позволил банкам фактически нарушать ключевые нормативы, включая требования к капиталу, лимиты открытой валютной позиции и проч. в период с 1 января по 31 марта 2018 года, когда будет происходить переход на международные стандарты отчетности 9 в соответствии с требованиями Базеля III.Не буду расшифровывать эти замысловатые для обывателя термины. Скажу лишь суть. В 2018 году “одну из лучших банковских систем мира” ждет очередное финансовое потрясение. От слова «потрясти». Придется вновь трясти акционеров, требуя денег в уставной капитал. Специалисты говорят, что, кроме докапитализации на 25-30%, банкам придется потратиться на техническое оснащение, чтобы соответствовать внедряемому положению «Об организации мер по обеспечению информационной безопасности в банковской системе Украины». К 1 марта 2018 года финучреждения должны выполнить первый, самый дорогой блок требований Нацбанка.Не исключено, что это приведет к новой эпидемии смертности банков, выживших во время легендарной чистки Гонтаревой. Как пишут деловые СМИ: “Многие акционеры, особенно тех банков, капитал которых лишь немногим выше минимального порога в 200 млн. грн., могут задуматься, зачем им вообще нужно финучреждение. Не исключено, что когда на одной чаше весов окажутся очередные вливания в капитал и миллионы гривен на кибербезопасность, а с другой – низкая рентабельность и отсутствие источников дохода, они не смогут найти для себя мотивации продолжать”.Кстати, по данным Нацбанка, на 1 октября 2017 года в Украине насчитывалось порядка 30 банков, чей капитал не превышал 210 млн. грн. или $7,4 млн. Это чуть больше половины от общего числа всех зарегистрированных финучреждений. Много ли вы найдете в Европе и Штатах сетевых банков с таким “детским” размером капитала? Может, несколько местечковых. Это, наверное, последний яркий штрих к портрету “одной из самых лучших банковских систем мира”.