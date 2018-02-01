Япония не намерена признавать КНДР ядерной державой

Правительство Японии никогда не признает КНДР ядерной державой. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.



"Правительство никогда не смирится с наличием ядерного оружия у Северной Кореи, эта позиция неизменна. Мы от нее не отказываемся", - сказал он.



Вопросы к генсеку кабинета по этому поводу были связаны с тем, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее в ходе дебатов в парламенте назвал КНДР "ядерной державой". "Северная Корея провозгласила, что утопит Японский архипелаг в Японском море. Ядерная держава фактически впервые в истории запугивает неядерную страну применением ядерного оружия", - уточнил он.



Отказ от признания КНДР страной, обладающей ядерным оружием, - последовательная позиция Токио и его союзника Вашингтона, которые выступают за скорейший полный демонтаж ядерного потенциала Пхеньяна.



К настоящему времени КНДР произвела уже шесть ядерных испытаний. В сентябре прошлого года она объявила об успешном взрыве водородного заряда, с чем соглашается большинство иностранных экспертов. После этого Пхеньян объявил о завершении разработки ядерного оружия и провозгласил себя ядерной державой.

