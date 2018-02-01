Amazon впервые возглавил рейтинг самых дорогих брендов

Рейтинг из 500 самых дорогих брендов мира возглавила компания Amazon. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг консалтинговой компании Brand Finance.



По оценкам авторов рейтинга, за год бренд ритейлера подорожал на 42% до $150,8 млрд и поднялся в списке на две позиции.



Бренд Apple сохранил второе место. По данным Brand Finance, он подорожал за год на 37% до $146,3 млрд. На третьем месте Google, который в 2017 г. возглавлял список. За год бренд Google подорожал на 10% до $120,9 млрд.



В первую десятку также вошли Samsung, Facebook, AT&T, Microsoft, Verizon, Walmart и ICBC.

