США возмутил взгляд Польши на холокост

США не устроил взгляд властей Польши на историю холокоста. Об этом сообщает Reuters в четверг, 1 февраля. Вашингтон выразил недовольство тем, что по новому закону за использование выражения «польский лагерь смерти» может грозить до трех лет заключения. Он призвал правительство страны пересмотреть принятый ранее законопроект.



Согласно нему, в Польше запрещается пропаганда «бандеровщины» — идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждение о том, что поляки помогали нацистам во время Второй мировой войны. В Варшаве заявили, что решение правительства освободит поляков от обвинений в участии в нацистских преступлениях.



Однако в США указывают, что действия польских властей могут пресечь на корню свободу слова и научный дискурс. На инициативу также негативно отреагировали Израиль и Украина.



В последние годы Варшава переживает болезненные дебаты о роли страны в преступлениях нацистской Германии, в том числе против еврейского населения. До оккупации в 1939 году в Польше жили около 3,7 миллиона евреев. Во время войны там были построены концентрационные лагеря смерти, в том числе Освенцим и Треблинка. Большинство евреев, проживавших на оккупированной территории, погибли в них от рук нацистов.

