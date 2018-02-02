Каденюка похоронят на Байковом кладбище 2 февраля

Похороны первого и единственного на сегодняшний день украинского космонавта Леонида Каденюка, скоропостижно скончавшегося на 68-м году 31 января в Киеве, состоятся 2 февраля, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в пресс-службе Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).



"Гражданская панихида в клубе Кабинета министров запланирована с 11.00 до 13.00. В этот же день Леонида Константиновича похоронят на киевском Байковом кладбище. Прощание начнется в 14.00 ", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщалось, Л.Каденюк умер 31 января в Киеве от сердечного приступа после утренней пробежки в парке.



Л. Каденюк - первый и на сегодняшний день единственный совершивший полет в космос космонавт Украины, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины.



Он совершил полет в космос в рамках совместной украинско-американской научной космической миссии STS-87 Space Shuttle Columbia, который проходил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года.

