Тепло из Европы продолжит поступать в Украину

В ближайшие сутки на территорию Украины продолжит поступать теплая воздушная масса с юго-запада Европы; погоду будет определять поле пониженного давления, западных, северных и восточных областей - атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр. В западных, местами северных и восточных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, в Карпатах и Закарпатье умеренные осадки; на остальной территории без осадков.



На дорогах Левобережья местами гололедица.



Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.



Температура в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью от 2° мороза до 3° тепла, на востоке страны 3-8° мороза, днем 2-7° тепла, на крайнем юге страны до 11° тепла.



В Киеве – небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 февраля самая высокая температура днем была +9,3 в 2002 году, самая низкая ночью -25,5 в 2012 году.



3 февраля в западных областях дождь, местами с мокрым снегом, днем в Карпатах сильный мокрый снег, в Закарпатье и Прикарпатье сильный дождь; на остальной территории местами небольшой дождь. Ночью, утром на юге и востоке туман.



Ветер южный с переходом на западе на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-22 м/с.



Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях 8-13° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 0-2° мороза.



В Киеве – ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.

