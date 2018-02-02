Польша приняла к сведению критику Госдепартаментом США нового закона о Холокосте

Польша приняла к сведению заявление Госдепартамента Соединенных Штатов о том, что принятие в республике закона о наказании за обвинения поляков в Холокосте может повлечь за собой последствия для отношений с США, Израилем и другими государствами, а также повредить стратегическим интересам Варшавы. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала TVN24 вице-премьер польского правительства Ярослав Говин.



По его словам, в сложившейся ситуации нужно сохранять хладнокровие. "Мы принимаем к сведению позицию Госдепа", - отметил он. "Мы считаем, что политика - это непрерывный продолжительный процесс. Мы знаем, какие эмоции существуют на сегодняшний день, знаем, какова позиция сегодня, и мы будем стремиться разрешить этот вопрос в ближайшие дни, недели, месяцы", - сказал Говин.



В распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт подчеркивается, что в США обеспокоены тем, что этот законопроект - в случае принятия - может подорвать свободу слова и научный обмен мнениями, а также привести к разногласиям между союзниками. В Вашингтоне призвали Варшаву пересмотреть этот законопроект.



В принятом Сенатом в четверг новом законе констатируется, что каждый, кто публично приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира, а также военных преступлениях, должен быть наказан штрафом или лишен свободы на срок до трех лет. Кроме этого, документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.



Новый польский закон стал причиной кризиса в отношениях Польши с Украиной и Израилем. Последний рассматривает эту норму как возможность ввести наказание за показания жертв Холокоста. В распространенном в субботу заявлении израильского внешнеполитического ведомства содержится призыв к польским властям изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения.



Польские власти заявили, что не намерены ничего менять и ускорили работу над законопроектом. После утверждения в Сенате документ передается на подпись главы государства. Польская сторона утверждает, что новые поправки призваны лишь защитить польский народ от распространения клеветы и диффамации, никак не ограничивая научные исследования или культурную деятельность, связанные с Холокостом.

