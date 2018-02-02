Компания Alphabet впервые получила доход более $100 млрд

Годовой доход Alphabet, материнской компании Google, превысил $100 млрд впервые за ее 20-летнюю историю. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает CNN.



Компания объявила о доходе в $32,3 млрд за последний квартал прошлого года. Итоговая сумма за 2017 год приблизилась к $110 млрд. В 2016 году доход доходил до $90 млрд.



Отмечается, что Alphabet стала третьей среди технологических компаний в мире, которая достигла годового дохода в $100 млрд. Ранее этот рубеж покорили Amazon в 2015 году и Apple в 2011 году.

