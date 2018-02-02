@PavloKlimkin

Климкин (надеюсь, не надо говорить, кто это) находится с визитом в Голландии, и это сразу чувствуется по «Твиттеру» директора внешних сношений нации. У него явно хорошее настроение, и пользователям предлагается «брать велосипед» и «следить за @PavloKlimkin». Причем тут велосипед? Ха! После нормального кофешопа в Интернет можно заходить без вай-фая и в одних плавках. Велосипед очень уместен, поскольку плохих кофешопов в Амстердаме нет.



С какого, собственно, человека с особыми потребностями занесло в Нидерланды? Когда он там был в последний раз, местное население практически единогласно проголосовало против евроинтеграционных устремлений как самого Климкина, так и других представителей титульной нации. С большим трудом удалось уломать планокуров хотя бы сделать вид, что ничего якобы не произошло. Но осадочек-то остался.



Программа визита, опубликованная в «Твиттере», весьма скупо рассказывает о программе визита: встреча с обкуренными студентами Лейденского университета в Гааге (им обещали показать экзотическую говорящую обезьянку из далекой страны), обсуждение темы противодействия российским хакерам с министром внутренних дел Нидерландов и раздача интервью местным СМИ. Как прошло со студентами, пока не известно. Видимо, все нормально, поскольку Климкин сумел добраться до главы их МВД. Надо сказать, в сфере противодействия киберугрозам РФ наши спецслужбы совершили настоящий прорыв. Все благодаря военному прокурору Матиосу. Недаром у него на предплечье искусно наколота сова. Это, как известно, символ мудрости и половой зрелости. Прокуратура (военная) совместно с СБУ провела уникальную, не имеющую аналогов в мире спецоперацию по разоблачению «ферм, которые майнили криптовалюту для покупки вооружений для нужд незаконных террористических формирований». Ни голландцам, ни ЦРУ, ни АНБ, ни кетайцам, короче, никому в мире не удалось взломать и отследить криптоплатежи. Пока не появился наш военный прокурор с мудрой татухой. Оказывается, все просто: криптовалюту майнят и переводят через «кошельки» на «Яндексе» и «Киви». И ведь никто не додумался прочитать сопроводиловку к платежам. А там черным по белому написано: «на финансирование незаконных террористических формирований ДНР и ЛНР». Все! Загадка исходного кода биткоина какого-то японца решена. У преступной компании «Квазар-Микро» куча контрабандного оборудования для майнинга на «Андроиде» криптовалют. Блестяще! Поэтому нам действительно есть что рассказать заносчивым голландцам.



Страна сейчас пребывает в трех минутах от войны с Польшей. Агрессия налицо. Все напряжены. Парубий второй день готовит пакет с ответными мерами. Периодически его в него (пакет) тошнит, но работа, тем не менее, кипит. Главком выразил «крайне серьезную озабоченность» в «Твиттере». Мировое сообщество с волнением следит за противостоянием, периодически зажевывая впечатления попкорном. Полыхнуть может в любой момент.

Однако это не оправдывает шатание Климкина по кофешопам, густо усыпавшим окрестности площади Дамм. Страна сейчас пребывает в трех минутах от войны с Польшей. Агрессия налицо. Все напряжены. Парубий второй день готовит пакет с ответными мерами. Периодически его в него (пакет) тошнит, но работа, тем не менее, кипит. Главком выразил «крайне серьезную озабоченность» в «Твиттере». Мировое сообщество с волнением следит за противостоянием, периодически зажевывая впечатления попкорном. Полыхнуть может в любой момент. И что Климкин? Уехал в Голландию. Да он должен уже второй день сидеть в Варшаве, угрожать, взывать к совести и даже глумиться над так называемым «антибандеровским законопроектом». Где посол Украины в Польше Дещица? Где он, я вас, с...ка, спрашиваю? Как «Путин х...ло» кричать в безопасности, так он пожалуйста. А кто после всего, что произошло, Анджей Дуда? Почему он молчит? По моим расчетам, Дещица уже должен приковать себя к ихнему Сейму. Его лицо, а также тело должно выражать крайнюю степень озабоченности. Но не приковал. Климкин откровенно валяет дурака в Голландии. Цитирую его долбанный «Твиттер» с велосипедом: «Украина и Нидерланды сталкиваются с проблемами общей безопасности, создаваемыми гибридными действиями России… Нидерланды будут поддерживать Украину в области электронного управления и электронной демократии». Это даже не медиум-джойнт, а какой-то лютый хард. Какая электронная демократия? Какое управление? Нет, надо что-то срочно делать с неадекватным поведением главы управления сношений. Все помнят, как Климкин подставил главкома, анонсировав встречу Трампа с Петром Алексеевичем. Ведущий аналитик современности Пономарь даже повелся на уверенный тон горе-министра, рассказав об исторических итогах встречи главкома с Дональдом. А на самом деле, как оказалось, Трамп встречался с президентом Руанды. Руанды, Карл!Конечно, после такого трабла Климкин должен был землю рыть, разоблачая польскую идеологическую агрессию. Ведь речь идет о слабо завуалированных территориальных притязаниях нашего бывшего европейского друга. Знаем, как все начинается: сначала идеология не нравится, потом начинают выдавать «карты поляка», и не успеешь даже глазом моргнуть, как бац! «Крым наш». Срочно необходимо принять адекватные меры. Во-первых, аннулировать к е…ням аккаунт @PavloKlimkin. Это просто какой-то позор: «собака Климкин». Во-вторых – уволить самого Климкина, чтобы не завел новый аккаунт. В-третьих, предоставить четкий план выхода из польско-украинского кризиса. С именами, датами, названиями воинских соединений. Все министерства и ведомства нации должны выработать адекватный ответ «варшавской угрозе». Пора, наконец, ликвидировать весь этот сношательный бардак. Куда смотрят «Национальные дружины»?!!