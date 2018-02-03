США объяснили утаивание части «кремлевского списка»

Министерство финансов США засекретило часть «кремлевского доклада», чтобы воспрепятствовать выводу активов некоторыми его фигурантами. Об этом сообщается в пресс-релизе американского Минфина.



В ведомстве также указали, что сделали это в целях неразглашения конфиденциальной информации.



Незасекреченная часть доклада основывается на различных открытых источниках, в том числе на сообщениях в прессе, добавили в Минфине.



В доклад, опубликованный 30 января, попали 210 физических лиц, среди которых государственные деятели и российские бизнесмены. Документ позднее назвали «копипастой» с рейтинга Forbes, откуда были взяты имена 96 российских миллиардеров.



Демократическая партия критиковала «кремлевский доклад» за отсутствие реальных ограничений в отношении его фигурантов, однако позднее министр финансов США Стивен Мнучин заверил, что «санкции будут». При этом изначально в финансовом ведомстве отмечали, что включение в список не означает ограничений и запретов для его фигурантов.



«Кремлевский доклад» подготовили в соответствии с законом о расширении санкций против России, Ирана и КНДР. Президент США Дональд Трамп подписал его в августе 2017-го.

