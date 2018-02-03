Хакеры украли криптовалюту на полмиллиарда долларов

Специалисты Агентства финансовых услуг при министерстве финансов Японии в пятницу приступили к проведению обысков в главном офисе криптовалютной биржи Coincheck в токийском районе Сибуя. Причиной стала кража хакерами виртуальной валюты NEM на сумму 54 миллиарда иен (около 534 миллионов долларов), сообщает телеканал NHK.



Японские правоохранители собираются проверить отчетность компании, а также убедиться, что биржа способна выполнить свои обязательства перед клиентами, потерявшими средства, и выплатить им компенсации. По оценкам, от действий хакеров пострадали 260 тысяч человек.



В настоящее время торги криптовалютами на бирже остановлены. Сделки производятся только с биткоинами.



NEM была запущена в 2015 году и входит в десятку крупнейших криптовалют.

