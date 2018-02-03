Восточноевропейские члены ЕС согласны увеличить взносы в бюджет сообщества после Brexit

Восемь восточноевропейских государств - членов Евросоюза договорились в Будапеште увеличить до 1,1% платежи в следующем семилетнем периоде (2021-2027) после выхода Великобритании из сообщества, который запланирован на 2019 год.



Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на руководителя аппарата венгерского правительства Яноша Лазара.



"Восемь стран согласились увеличить размер взноса, пропорциональный валовому национальному доходу, - приводит агентство слова Лазара. - Мы допускаем, что рост платежей может составить до 1,1%". Отмечается, что это соглашение было достигнуто на встрече представителей Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Болгарии и Румынии с еврокомиссаром по бюджету Гюнтером Эттингером в венгерской столице.



Бюджетное планирование в ЕС осуществляется в рамках семилетних бюджетных периодов. Текущий бюджетный период занимает отрезок времени с 2014 по 2020 год, следующий начнется в 2021 году. Впоследствии Евросоюз ежегодно принимает годовые бюджеты сообщества, в них вносятся отдельные коррективы, которые не могут превышать согласованные параметры семилетнего бюджета. Столь сложная программа планирования основана на том, что доходная часть бюджета Евросоюза формируется на основании взносов государств ЕС, которые различаются по размеру и должны быть тщательно согласованы как на европейском, так и на национальном уровнях.

