Гужва обвинил Луценко во лжи

Покинувший Украину главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва настаивает, что уголовного дело против него сфальсифицировано, обвиняет генпрокурора во лжи.



Генпрокурор Украины Юрий Луценко в пятницу заявил, что ГП через МИД страны проинформировала австрийских коллег об отсутствии политических мотивов в деле против Гужвы, и что Киев намерен объявить журналиста в международный и национальный розыск.



"Я думаю, генпрокурор прекрасно знает, что дело по якобы вымогательству от начало и до конца сфабриковано. Но у него не нашлось мужества это признать и закрыть дело ещё на стадии досудебного следствия… Но самое поразительное, что Луценко продолжает откровенно врать по поводу того, что прокуратура якобы хотела продлить мне меру пресечения, но суд не захотел. А также то, что я якобы не был на заседании суда 8 декабря. Я был. И прокурор никаких ходатайств не заявлял и не предлагал", — написал Гужва в пятницу на своей странице в Facebook, комментируя заявления генпрокурора.



Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва заявил, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. ГП Украины намерена просить суд об ужесточении меры пресечения Гужве из-за "злоупотребления процессуальными правами". Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.



Против Гужвы на Украине возбуждено два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, а также в уклонении от уплаты налогов. По делу о вымогательстве суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня 2017 года за главреда внесли залог, он вышел на свободу.



По делу об уклонении от уплаты налогов ему избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 миллион гривен (около 34 тысяч долларов), которые журналист также внес. По данным генпрокуратуры, расследование двух дел завершено, материалы переданы на рассмотрение в суд.

