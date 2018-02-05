"Нафтогаз" намерен резко повысить цены на газ для украинцев

На Украине цена на газ может возрасти до 73% — согласно попавшему в распоряжение "Украинских новостей" правительственному анализу проекта финансового плана "Нафтогаза".



Министерство финансов Украины рассмотрело проект документа, по которому цена на газ для населения может вырасти с апреля на 62% — с 4942 до 8030 гривен за тысячу кубометров без НДС. Кроме того, с октября 2018 года цена газа может достичь 8530 гривен за тысячу кубометров, что на 73% больше цены, установленной на данный момент.



Также в анализе указывается, что цена на газ могла бы увеличиться на 17% с 1 января, если бы украинское правительство выполнило постановление № 187. Кабинет министров Украины 22 марта 2017 года принял документ, включающий методику расчета цены на газ и специальные обязательства "Нафтогаза" по поставке газа населению.



Между тем Киев планирует повысить цену на газ на 8% с апреля.



Украина в ноябре 2015 года прекратила закупать российский газ, а в 2016 году впервые провела зимний сезон без топлива из России, приобретая взамен газ по реверсу из Европы.



Ранее украинский общественный деятель Максим Гольдарб заявил, что российский газ продолжает поступать на Украину, поскольку Киев перекупает его у европейских стран.

