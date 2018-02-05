Моффат и Гэтисс рассказали, когда ждать продолжения "Шерлока"

Спустя год с лишним после выхода четвертого сезона сериала BBC "Шерлок" его создатели Стивен Моффат и Марк Гэтисс наконец согласились обозначить приблизительные сроки выхода продолжения.



"Мы никогда не прощались с "Шерлоком", мы все время говорим одно и то же, хотя нас цитируют по-разному. У нас нет планов вернуться к нему немедленно, но я бы очень удивился, учитывая коллективный энтузиазм, если бы мы не сделали это снова", - заверил Моффат Radio Times.



"Сейчас мы делаем "Дракулу", и это займет у нас по крайней мере два года", - добавил Гэтисс, подтвердив, что новый проект стал одной из многих причин длительной паузы в "Шерлоке". По его словам, команда не вернется к детективному сериалу до тех пор, пока не завершит "Дракулу".



"Я бы хотел увидеть нас, работающих над "Шерлоком". Это не тот вид сериалов, который должен все время возвращаться на экраны. Каждый раз, когда "Шерлок" возвращается, это воссоздание шоу", - добавил Моффат.









Напомним, в январе, после завершения четвертого сезона "Шерлока", его создатели отказались давать однозначные ответы по поводу продолжения. Они подтвердили, что не намерены приступать к съемкам нового сезона немедленно, однако сделали несколько намеков.



По мнению СМИ, одной из основных сложностей в работе над пятым сезоном "Шерлока" может стать не столько необходимое согласие Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана, сколько затруднения при состыковке графиков актеров, востребованных как в Британии, так и в Голливуде.



"Мы бы хотели работать дальше, но в этот раз - мы правда не врем - мы не знаем, получится ли", - сказал тогда Марк Гэттисс.



По словам Гэттисса, на сегодняшний день создатели сериала рассказали предысторию Шерлока и Джона и теперь понятно, как они стали такими, какими их знает зритель. Теперь предстоит определить, за какие дела возьмутся "повзрослевшие" персонажи.



Так, были высказаны предположения о возможном романе "рептилии" Майкрофта и "ледяной" леди Смолвуд, которая явно неслучайно раскрыла свой личный номер телефона и предлагала выпить. Требует определенности и ситуация с многострадальной Молли Хупер, за которую так переживают поклонники сериала. Их объяснение с Шерлоком вполне может оказаться чем-то большим. А что касается миссис Хадсон, то зрители прямо-таки требуют спин-офф о ее жизни.



Сериал "Шерлок" начал выходить на канале BBC в 2010 году. В 2011 году проект завоевал премию BAFTA в категории "Лучший драматический сериал". Второй сезон был показан в январе 2012 года, третий - в январе 2014-го.



Премьера первой серии четвертого сезона "Шесть Тэтчер" состоялась 1 января 2017 года. 8 января вышел эпизод "Шерлок при смерти". Наконец, 14 января была продемонстрирована третья серия "Последнее дело".

