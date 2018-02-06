Ученые определили источник биоугрозы на кухне

Врачи предупреждают: обычное кухонное полотенце для рук может стать источником распространения кишечной палочки. Следовательно, если стирать полотенце не достаточно регулярно, то можно заразиться кишечной инфекцией, передает РИА "Новости" со ссылкой на Университет Аризоны.



Был проведен анализ полотенец, которыми вытирают руки, посуду или рабочие поверхности на кухне. Экспертов интересовало, как в них развиваются микроорганизмы. В общей сложности исследованию подверглись 82 кухонных полотенца, забранные из обычных домов Канады и США. На 89% из них нашли колиморфные бактерии, а в 25,6% случая - кишечную палочку. Кишечная палочка чаще выделялась из полотенец, которые дольше не стирали.



Комментирует один из авторов исследования Чарльз Герба: "Многие люди не моют руки тщательно, поэтому, когда они вытирают их о полотенце, они фактически втирают в них бактерии. Примерно через два дня, если вы вытрете лицо о такое полотенце, на вас перекинется больше кишечных палочек, чем если вы засунете голову в унитаз и нажмете на смыв".

