Киев сопротивляется некоторым реформам – ЕБРР

В Украине до сих пор остается значительным внутреннее сопротивление некоторым реформам, поэтому страна отстает в графике программы финансирования Международного валютного фонда. Об этом заявил управляющий директор Европейского банка развития и реконструкции в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в интервью РБК-Украина.



По его мнению, для дальнейшего финансирования Украине нужно выйти на международный рынок капитала, что невозможно без продолжения реформ.



Малиж также напомнил, что МВФ сейчас существенно задерживает предоставление стране очередного транша финансирования. Ведь, согласно графику, Украина сейчас уже должна получить 12-й транш.



"Но по факту мы видим, что страна получила лишь четвертый транш (Украина получила от МВФ транш в 1 млрд долларов в апреле 2017 года) И не особо обсуждает получение пятого транша. То есть, Украина уже сейчас запаздывает", – отметил Малиж.



Он пояснил, что каждый транш МВФ страна получает после того, как будет реализован пакет тех или иных реформ в различных сферах. В частности, осенью прошлого года Рада приняла закон о приватизации и пенсионной реформе, что является положительными факторами.

