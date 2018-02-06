ВОЗ нашла связь алкоголя с возникновением семи видов рака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала предупреждение о связи между употреблением алкоголя и рядом онкологических заболеваний, приуроченное ко Всемирному дню борьбы против рака, отмечаемому 4 февраля. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.



По данным ученых, спиртные напитки могут вызывать как минимум семь видов рака. Это рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла. ени, ротовой



ВОЗ указывает, что главным канцерогеном в алкоголе является этанол, который повреждает клетки организма и повышает риск злокачественного перерождения.



При этом отмечается, что одновременное употребление алкоголя и табака повышает риск онкологических заболеваний в несколько раз.

