Карантин объявили в школах Ровно

В школах Ровно с 6 февраля объявили карантин для предотвращения распространения заболеваемости гриппом. Об этом сообщает "Голос Украины", передает УНН.



"Сегодня в Ровенском городском совете состоялось заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Решением комиссии в общеобразовательных учебных заведениях с целью предотвращения заболеваемости гриппом с 6 февраля объявлен карантин", - говорится в сообщении.



Следующее заседание комиссии состоится 9 февраля, на котором будет проанализировано состояние заболеваемости гриппом в городе и будет принято решение о продлении или прекращении карантина.

