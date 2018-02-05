Красивая пара

Никто не понял, зачем спикер Парубий и постоянно позитивный премьер Гройсман провели сегодня совместную пресс-конференцию. Наверное, это был какой-то сигнал. Но какой? Не знаю. Да и никто не знает. Даже аналитики телеканала «112», что, согласитесь, лишь усиливает чувство общей тревоги. Да, мы все сумели провести сравнительный анализ черепов спикера и премьер-министра, которые показывали крупным планом. У Парубия, конечно, поариестее будет. Более продолговатый и неправильной формы. А почему они вместе? На регистрацию однополого брака не похоже.



Все-таки мы не так далеко продвинулись в деле европейской ассоциации и обретения членства после 2023 года. Возможно, спикер и премьер как бы демонстрировали синхронность действий правительства и парламента воюющей страны в деле резкого усиления экономических реформ? Но тогда причем тут Антикоррупционный суд? Парубий вместо того, чтобы громить с откровенной прямотой борца за свободу нации от польской оккупации закон Сейма насчет «дебандеризации», вдруг начал рассуждать о суде. Это вообще не его тема. Все зависит от гаранта нации: он же внес соответствующий законопроект. Теперь должен внести правки в соответствии с требованиями «венецианки». Игра слов: так называют и дорогую штукатурку, и европейскую комиссию по соблюдению норм демократии отсталыми туземными племенами третьего и четвертого мира. Причем здесь Гройсман?



Да, он в очередной раз подтвердил, что: а) не едет на бал в Венскую оперу (#яибал); б) переживает за коррупцию в стране; в) возглавляет «временное правительство». Все уже и забыли, что руководитель Министерства информационной политики Юрий Стець подал в отставку.



Успехи просто потрясающие. По словам Тараса Черновола, с продовольствием в стране все хорошо, поскольку народ массово скупает черную икру. Жрет ее ложками и даже без хлеба. И еще давится в очередях за дешевыми турами на Мальдивы и Сейшелы, резко ставшими доступными для среднего класса

Думаю, следует сделать совместные брифинги Парубия и Гройсмана регулярными. Собрались утром, обсудили инициативы президента, намекнули на толстые обстоятельства и разбежались. Принцип разделения властей на законодательную и исполнительную придумали трусы с нетрадиционной ориентацией, которые боятся совместной жизни

По-моему, в прошлом году. И уже во второй раз. Тем не менее продолжает вести ожесточенную войну с гибридной агрессией РФ.«Вышки Стеця» густо утыкали границы зон, на которых кремлевская пропаганда цинично промывает мозги жителям оккупированных территорий. Они посылают лучи правды в Крым, Донецк и Луганск. Эффект колоссальный. Сепаратисты массово становятся носителями бандеровской идеологии, запрещенной в Польше. Так вот, Гройсман принес радостную весть: Стець, возможно, не уйдет. Нельзя бросать такое ответственное дело, как борьба с лживой пропагандой Москвы. Только Стець может справиться. Да, и Кутовой тоже останется. Кто это? Министр аграрной политики и продовольствия. Тоже год назад подал в отставку, но как бы продолжает проводить решительные реформы. Успехи просто потрясающие. По словам Тараса Черновола, с продовольствием в стране все хорошо, поскольку народ массово скупает черную икру. Жрет ее ложками и даже без хлеба. И еще давится в очередях за дешевыми турами на Мальдивы и Сейшелы, резко ставшими доступными для среднего класса. Тарас, хоть он и подозрительно шмыгает носом, врать не будет. И, слава Украине (запрещенный в Польше лозунг), Кутовой решает остаться. Так сказал Гройсман на совместной прессухе со спикером. Зачем он сказал? А зачем мы об этом подумали? Не понятно. Главное, о министре Супрун ничего не сказал. Она ведь тоже временная. Не утверждена парламентом. Никто даже не парится с внесением ее кандидатуры. Смысла нет. Работает эффективно, эпидемии следуют одна за другой. Значит, население еще есть. Раз болеет. Какие вопросы? Никаких. Только что два руководителя сказать хотели?Президент пока не внес кандидатуры членов ЦИК на рассмотрение Рады. Причем тут Гройсман и Парубий? Складывается впечатление, что, публично демонстрируя свою близость, эти ребята как бы издеваются над гарантом нации. Он, понимаешь ли, никого не вносит, а вот мы с Гройсманом тут дела реальные делаем, живем душа в душу. Вот, вместе позавтракали и сразу же дунули на совместную прессуху.После того, как в социологических опросах стал появляться Гройсман в качестве кандидата на сами понимаете что, я уже ничему не удивляюсь. Он как бы руководит парламентским большинством в Раде, которого на самом деле нет, однако доказать данный факт невозможно. Список «большевиков» есть в сейфе Парубия, ключ висит в надежном месте. Поэтому он (ключ) всегда при нем. Один особо изощренный аналитик «112» телеканала, которого держат за особое буйство фантазии, высказал предположение о том, что Гройсман может возглавить «Народный фронт» вместо Яценюка. И повести его на выборы. Знаете, вынужден согласиться. Посмотрите в эти честные, слегка на выкате глаза. Этот может все. Ну если Кива стал лидером Социалистической партии, то почему Володе нельзя? Кива вот очень четко определил перспективы социалистов – зачистка рядов от предателей и вступление в «международный Социнтерн». Первый случай создания партии-наркокартеля с перспективой ассоциированного еврочленства. Одобряю.Думаю, следует сделать совместные брифинги Парубия и Гройсмана регулярными. Собрались утром, обсудили инициативы президента, намекнули на толстые обстоятельства и разбежались. Принцип разделения властей на законодательную и исполнительную придумали трусы с нетрадиционной ориентацией, которые боятся совместной жизни. В Украине все по-другому: полное слияние и единство. Иначе нельзя, поскольку наша цель – развитый социум со стартапами и привлекательными хабами. Еще надо пригласить на совместные брифинги Виталия Кличко. Он очень силен в публичном дискурсе. Может рассказать, когда именно «Старбакс» придет в Украину. Это важно. Хотя руководство «Старбакса» и не в курсе насчет своего прихода. Но на подобные мелочи не стоит обращать никакого внимания.