Шокин ответил на слова Байдена, назвавшего его "сукиным сыном"

У Джо Байдена нет ничего святого, раз он позволил себе высказаться о матери. Об этом в понедельник, 5 февраля, в комментарии Українським новинам заявил бывший генеральный прокурор Виктор Шокин.



Таким образом он прокомментировал слова бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который назвал его "сукиным сыном".



"То, что он обозвал мою покойную маму сукой, значит у человека нет ничего святого. Я считаю, что нормальный человек, у которого есть мать, не может так говорить. Это мое глубокое убеждение. Мать есть мать. Для любого человека она самое святое", - сказал он.



Шокин подчеркнул, что "Если он до этого опустился - мне просто жаль этого человека. Если он не уважает матерей, он просто особь".



Напомним, бывший вице-президент США Джозеф Байден высказался о Шокине в конце января выступая в Совете по международным отношениям в США. В частности, он рассказал, как происходила отставка Виктора Шокина. Байден отметил, что пригрозил украинской власти отказом в кредитной гарантии США. "Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к этому времени, вы не получаете денег. Вот сукин сын! И он был уволен".

