Минфин предупредил о новом мошенничестве с МММ

Министерство финансов предупреждает украинцев о мошенничестве с компенсацией за участие в акционерном обществе МММ. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина.



"В последнее время в Минфин поступают сообщения о том, что от имени Министерства осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за минувшие участие МММ. Мошенники звонят из Киева под разными именами и говорят, что по решению суда Минфин сейчас выплачивает соответствующую "компенсацию", - говорится в сообщении.



Как отмечается, далее мошенники сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить квитанции, и какой "налог" для этого необходимо оплатить.



"Учитывая указанное сообщаем, что, поскольку в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Украины акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам, а также учитывая то, что государство не брало на себя обязательств по осуществлению любых выплат акционерам МММ, информация об осуществлении указанных выплат Минфином является неправдивой", - подчеркнули в пресс-службе.



В то же время, с целью предотвращения мошенничества, в случае поступления в адрес бывших акционеров МММ соответствующих звонков, министерство советует обращаться в правоохранительные органы.

