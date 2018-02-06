Трейлер "Мира Юрского периода 2" бьет рекорды просмотров

В Сети был опубликован новый трейлер фильма "Мир Юрского периода 2". Ролик с английской версией трейлера за сутки собрал свыше 3 миллионов просмотров на YouTube-канале Universal Pictures. Дублированный на русский язык ролик опубликован на странице Universal Pictures Russia на сайте YouTube.



Главные роли в фильме исполняют Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин, Тоби Джонс. Режиссером картины выступил Хуан Антонио Байона.



По сюжету, прошло четыре года с тех пор, как динозавры разрушили парк развлечений и курорт "Мир Юрского периода". Люди покинули остров, а бывшие обитатели тематического комплекса борются за выживание в джунглях.



Узнав о неминуемом извержении вулкана, герои Пратта и Ховард решают спасти динозавров, но находят на острове таинственную организацию, зловещие планы которой представляют угрозу для всего человечества.



Выход фильма на широкий экран ожидается в июне этого года.





