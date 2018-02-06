Пепел Бандеры

Страшно разочарован пассивной, не имеющей никакого отношения к настоящей гетеросексуальности, реакцией Рады на вызывающий польский закон про бандеровскую идеологию. Ни разу не упомянули о необходимости ввести санкции против Польши, начать наступательную операцию и полностью отгородиться железным занавесом от шовинистов-агрессоров. Было одно дельное предложение от фракции «радикалов» отозвать Дещицу из Варшавы. Типа приостановить дипломатические отношения.



Представитель «радикалов» Мосийчук после того, как его не до конца подорвали во время неудачного теракта, стал острее чувствовать истинно бандеровскую идеологию. Наверное, взрыв привел к образованию дополнительных нейронных связей (не знаю где), отвечающих за национальную идентичность. Но его голос не был услышан и просто потонул в массе предательских, оппортунистических заявлений перепуганных коалиционеров. Стыд и срам. Кстати, о сраме: Ганна Гопко, которая владеет колоссальной недвижимостью во Львове, судя по всему, надеется выслужиться перед будущими оккупантами. Вот не ожидал от нее такой предательской позиции. Обычно она с задором полнокровной доярки громит путинских агрессоров, закрывает своей впалой грудью кремлевские информационные амбразуры и теряет нижнее белье во время государственных визитов в Австралию. К кенгуру никаких претензий у меня нет. Они сумчатые и не нуждаются в дополнительных рейтузах с начесом. Но! Ты же, б…ть, глава целого комитета по иностранным делам, впитала бандеровскую идеологию с молоком матери, ответь на вопрос: откуда?! Откуда взялись эти унизительные формулировки в принятом Радой постановлении на антибандеровский польский закон? «Украинский парламент с разочарованием и глубокой тревогой воспринял решение Сейма». Какое разочарование? Тебя публично, с оттяжкой поимели на глазах у прогрессивной общественности, которая, к слову, хочет вернуть делегацию страны-агрессора в ПАСЕ. Акт был циничный, с намеком на территориальную целостность нации в виде «Малопольши».



В тексте «жесткого ответа Рады» – именно так анонсировал данный капитулянтский пшик спикер Парубий, ни разу не упоминается имя Бандеры. Можно же было написать: «Мы, дети и правнуки великого борца за свободу нации Бандеры, категорично плюем на жалкие попытки националистов-извращенцев переписать великую историю сверхдержавы, которая вот-вот должна получить «Джавелины». Красиво? Безусловно

Во-первых, внести всех польских депутатов, голосовавших за позорный антибандеровский закон, в список «Миротворца». Во-вторых, запретить им посещать Львов, Тернополь и Крым. Это даже не обсуждается. В-третьих, немедленно депортировать из страны всех «бляхарей», разъезжающих по дорогам нации на польских номерах

Ничего тебе, Ганна-квартирообладательница, не напоминает? «Малороссия», «Малопольша», «Новопольша». И после этого у тебя возникло лишь чувство «глубокой тревоги»? Где ты видела «поверхностную тревогу», можешь мне объяснить?Возможно, я излишне эмоционален. Побратимы меня поймут. Трудно сдержать чувства. Путин достраивает мост в оккупированный Крым, который, как я думал, уже месяц должен быть освобожден в соответствии с законом о деоккупации. Включаю телевизор и что я вижу? Парубия, призывающего депутатов выйти из туалетов и зайти в зал, чтобы «открыть путь к подписанию закона о деоккупации». Вот как так? У тебя что, предатель нации, еще «пути не открыты»? Да уже должен праздноваться день освобождения крымскотатарской автономии. Ну там свечка в левом углу экрана горит. Дело Вятровича расписать, как отмечать очередной голодомор. Ему за это деньги платят. Так вот, не успел отойти от шока – бац, бац! Унизительное обращение к Сейму Польши: извините, что к вам обращаемся, мы сами не местные, случайно зашли за «Джавелинами», но не могли бы вы немножко отказаться от идеи, что все шумеры – конченные националисты? Нет, в принципе, вы правы, мы все понимаем, однако надо налаживать «откровенный, свободный диалог, свободный обмен мыслями». Какой диалог?! Тот же Вятрович вон трусится, забился в свой институт и боится даже в Турцию выехать. Внесли его поляки в «черный список», вот и испугался борец за всеобщую декоммунизацию. А насчет откровенности так скажу: Варшава откровенно продемонстрировала: «бандеровец» – три года в уютной европейской тюрьме, где, как утверждают эксперты, нет места однополому сексуальному насилию. Ну не знаю, не знаю… Я бы на месте Вятровича так не рисковал. Хотя… Ладно, закрыли тему.В тексте «жесткого ответа Рады» – именно так анонсировал данный капитулянтский пшик спикер Парубий, ни разу не упоминается имя Бандеры. Можно же было написать: «Мы, дети и правнуки великого борца за свободу нации Бандеры, категорично плюем на жалкие попытки националистов-извращенцев переписать великую историю сверхдержавы, которая вот-вот должна получить «Джавелины». Красиво? Безусловно.И с намеком на резко возросшую военную мощь нации. Тернопольские гении из бункера волонтеров подсчитали, что если «Джавелин» поставить вертикально и разогнать его с помощью кетайских петард, то он вполне может поразить ряд объектов на территории Польской Народной Республики. Факт. Вместо четкого, недвусмысленного и зеркально симметричного ответа парламент «воюющей страны» жует, простите за выражение, сопли. «Нас пугает тот факт, что усиление антиукраинских настроений и создание атмосферы давления и запугиваний может повлиять на права и свободы миллиона украинцев, которые сегодня являются трудовыми мигрантами в Польше». Бесславные ублюдки! Да вы знаете, что, как вы выражаетесь, «трудовые мигранты» сегодня вынуждены массово сжигать прижизненные фотографии Бандеры и даже закапывать томики «Кобзаря» в укромных местах, опасаясь тюремного заключения? Миллионы людей не могут открыто жить «с Бандерой в сердце» и вынуждены существовать с ним же, но в другом, более потаенном месте. Ни Гопко, ни Парубия, ни других псевдопатриотов, просиживающих камуфляж в сессионном зале, подобные страдания вообще не колышут. Стыдно сказать: прямо перед рассмотрением важнейшего проекта Тетерук (ну который отоварил Кужель бутылкой по голове) игриво щупал бейцы побратима в камуфляже. И это давал крупным планом «112» телеканал. Срамота! Им наплевать на целостность нации. Как территориальную, так и иную. Алгоритм ответных действий лежит на поверхности. Во-первых, внести всех польских депутатов, голосовавших за позорный антибандеровский закон, в список «Миротворца». Во-вторых, запретить им посещать Львов, Тернополь и Крым. Это даже не обсуждается. В-третьих, немедленно депортировать из страны всех «бляхарей», разъезжающих по дорогам нации на польских номерах. Никто не сомневается, что в данном случае речь идет о «пятой колонне Варшавы». И, наконец, отозвать Дещицу и немедленно его посадить как агента «Дефензивы». Для начала хватит. А дальше подождем «Джавелины» и покажем сторонникам идеи «Малопольши», что такое настоящий, украинский агрохаб. СУГС!