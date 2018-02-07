Из фракции БПП вышли два нардепа

Парламентскую фракцию Блок Петра Порошенко сегодня, 6 февраля, покинули народные депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.



"Сообщаю о выходе из фракции Блок Петра Порошенко народных депутатов Украины Кривенко Виктора и Кишкаря Павла", - заявил спикер на утреннем пленарном заседании парламента во вторник.



Таким образом, в настоящее время фракция БПП насчитывает 136 народных депутатов.

