Саакашвили подтвердил факт разговора с Курченко - ГПУ

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявляет, что бывший Президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили фактически подтвердил факт разговора со скрывающимся в России бизнесменом Сергеем Курченко.



Об этом Енин сообщил Українським Новинам.



"Он (Саакашвили) придерживается своих процессуальных обязанностей, дал показания, которые следствие считает такими, которые частично доказывают признание им своей вины, - фактически не отрицает факт разговора с Курченко. Поэтому с учетом резонанса в обществе принято решение на данном этапе не продлевать меру пресечения", - отметил заместитель генпрокурора.



Он подчеркнул, что решение о продлении меры пресечения является прерогативой следователя и процессуального руководителя.

