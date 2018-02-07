EHang показала пилотируемые испытания дрона-такси

В январе 2016 года китайская компания EHang показала на выставке CES в Лас-Вегасе прототип пассажирского дрона EHang 184. С тех пор создатели продолжали активно работать над летательным аппаратом - по некоторым данным, в скором времени он будет использоваться в качестве воздушного такси в Дубае.



Пока же EHang опубликовала на YouTube видеоролик, запечатлевший пилотируемые испытания различных модификаций дрона, пишет The Verge.



Как утверждают в компании, за последние несколько месяцев одноместный и двухместный прототипы EHang 184 совершили свыше тысячи полетов с пассажирами на борту. В ходе испытаний дрон вертикально поднимался на высоту 300 метров, взлетал с максимальным грузом в 230 килограммов, совершал полет по заданному маршруту протяженностью 15 километров и развивал скорость в 130 километров в час. Кроме того, испытательные полеты проводились в ночное время и в разную погоду, например в тумане и при сильном ветре.



Согласно характеристикам, электрический дрон EHang 184 способен в автоматическом режиме перевозить одного пассажира на расстояние до 16 километров, а максимальное время пребывания аппарата в воздухе составляет 23 минуты. Дрон способен избегать столкновения с препятствиями, а в случае возникновения нештатной ситуации человек в кабине может взять управление на себя.



Как полагают в компании, поначалу летающие такси EHang будут использоваться в качестве транспортного средства для богатых пассажиров, но по мере развития рынка полеты на подобных дронах станут дешевле.



Напомним, что испытания летающих такси проводят и другие компании. Так, власти Дубая планируют использовать для перевозок и пассажирский дрон Volocopter 2X, а на днях первый испытательный полет своего аэротакси Vahana провело подразделение A3 авиастроительного концерна Airbus.





