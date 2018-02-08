В ближайшие дни по всей Украине ожидаются дожди и снегопады

В результате влияния активного циклона в Украине 8-9 февраля ожидаются сложные погодные условия: дожди, снег, гололед и сильный ветер, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр. В частности, днем в четверг, 8 февраля, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега.



В течение пятницы, 9 февраля, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях пройдет сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица. В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.



Кроме того, 8 февраля и ночью 9 февраля в Украине ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.



"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных)", - говорится в сообщении.

