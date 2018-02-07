Бекхэмы взбесили соседей домиком на дереве

Дэвид и Виктория Бекхэмы столкнулись с негативной реакцией соседей из-за строительства дома на дереве. Как сообщает The Daily Mail, дело в том, что строение на территории поместья семейной пары в Западном Оксфордшире возвели еще до получения всех необходимых разрешений.



Камнем преткновения стал размер дома. Здание имеет размеры 4,5 на 4,5 метра, по размеру оно сравнимо с небольшой квартирой-студией в Лондоне. Здание стоит на сваях. Дом не устроил соседей Бекхэмов. «Обычного человека заставили бы это снести и подать документы на получение разрешения с соблюдением процедуры», — высказался один из них.



Свой особняк с несколькими спальнями семейная пара построила на заброшенном участке, где стояли несколько амбаров. Они получили разрешение на их перестройку. Случай с домом на дереве проверили инспекторы. Проект одобрили, однако «для сохранения вида местности» там запретили зажигать свет по вечерам.

