Зафиксирован дождь из вирусов

Ученые Университета Британской Колумбии выяснили, что в нижних слоях атмосферы находятся миллионы вирусов, которые постоянно падают на землю. На квадратный метр поверхности приходится 800 миллионов вирусов, находящихся над планетарным пограничным слоем. Об этом сообщает издание Science Alert.



Ученые считают, что вирусы попадают в атмосферу, смешиваясь с пылью над сушей и частицами соли над морем. Исследователи установили два сборника для аэрозолей над планетарным пограничным слоем в испанских горах Сьерра-Невада на высоте 2,5-3 тысячи километров. Известно, что через этот регион проходит глобальный пояс пыли.



Оказалось, что ежедневно в сборник попадают миллионы бактерий и примерно миллиард вирусов. При этом скорость осаждения последних в 9-441 раз превышала скорость осаждения микроорганизмов.



По словам исследователей, атмосфера играет роль банка генетического разнообразия вирусов. Попадая в новые экосистемы, инфекционные агенты влияют на их способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям среды.



Планетарным пограничным слоем называют нижнюю часть атмосферы, которая взаимодействует с поверхностью суши и моря. Его толщина составляет примерно 1-3 километра, однако это значение подвержено суточным вариациям. Слой отличается преобладанием турбулентных потоков над ламинарными.

