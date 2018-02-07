Военным предложили славить Украину при каждом приветствии и прощании

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде законодательно утвердить приветствие для военнослужащих "Слава Украине" – "Героям слава". Соответствующий законопроект №7549 от 5 февраля "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы" зарегистрирован на сайте парламента.



"Лицо, вручившее боевое знамя, приветствует личный состав воинской части с получением боевого знамени словами "Слава Украине". Личный состав воинской части на приветствие отвечает "Героям слава". После этого командир воинской части выступает с ответным словом", - предлагаются, в частности, такие изменения.



Кроме того, предложено закрепить, что на приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие также отвечают: "Героям слава". Таким образом, предусмотрено, что вместо приветствия "Здравствуйте, товарищи" и ответа "Здравия желаем (желаю)" будут звучать фразы "Слава Украине" – "Героям слава".



Кабмин также предлагает при обращении к министру обороны и его заместителям называть их "товарищ" и указывать должность.



Как указано в пояснительной записке, законопроект позволит внедрить новые военные должности в штатах воинских частей - главный старшина батальона (бригады, полка) и главный сержант роты (взвода), определить их права и обязанности; повысить роль сержантского (старшинского) состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке к выполнению ими задач по назначению; урегулировать вопросы повседневной деятельности, в том числе ввести в распорядок дня час национально-патриотической подготовки.

