Трамп приказал провести в Вашингтоне масштабный военный парад

Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны подготовить проведение в Вашингтоне масштабного военного парада.



Эту информацию подтвердили в Белом Доме и Пентагоне, передает Deutsche Welle.



В администрации президента США отметили, что Трамп поручил выяснить возможности для проведения праздника, во время которого "все американцы смогли бы проявить свое уважение военным, которые ежедневно рискуют собственной жизнью, гарантируя безопасность стране".



По данным издания, встреча Трампа с высокопоставленными американскими военными состоялась 18 января. В ней приняли участие, в частности, министр обороны США Джеймс Маттис и начальник генштаба Джозеф Данфорд. Подготовка к возможному празднику сейчас находится на ранней стадии, пока нет никаких решений относительно даты проведения.



The Washington Post со ссылкой на неназванного представителя оборонного ведомства сообщает, что президент США хочет парад вроде французского на День взятия Бастилии, который Трамп посетил в 2017 году по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. В нем вместе с французскими приняли участие американские военные - в общем 3720 военнослужащих. В небе над Елисейскими Полями пролетели 63 боевых самолетов и 29 вертолетов.

